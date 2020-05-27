Açılışını Başkan Erdoğan yapacak: Yaslı Ada’dan Demokrasi Adası’na

Darbe sonucu idam edilen Başbakan Menderes ve arkadaşlarının yargılandığı Yassıada'daki düzenlemeler tamamlandı.
Erdoğan, 60. yıl dönümünde bugün adaya gidecek. Demokrasi ve Özgürlük Adası projesinin açılışını gerçekleştirecek.
Adada Demokrasi Feneri, Sonsuzluk İskelesi, Özgürlük Platformu, Şehitler Anıtı ve sergi salonları bulunuyor.
Yapımı 5 yıl süren projede 125 odalı otel, 30 bungalov, 600 kişilik kongre merkezi yer alıyor.
Başkan Erdoğan, açılışı yapacak.
NORMALLEŞME GÜNDEM
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan Bayramı'nın hemen ardından yoğun mesaisine devam edecek. Bugün Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nın açılışını yapacak olan Erdoğan, yarın videokonferans yöntemiyle toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'ne başkanlık edecek. Normalleşme planının masaya yatırılacağı kabinede, önümüzdeki hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanıp uygulanmayacağına karar verilecek. Erdoğan, 29 Mayıs Cuma günü Sancaktepe Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi'nin, 31 Mayıs Pazar günü ise Yeşilköy Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi ile Hadımköy Dr. İsmail Niyazi Kurtulmuş hastanelerinin açılışlarını yapacak.
GÖZÜN AYDIN TAHA
Elazığ'da Taha Kemal Sis (6) göz sinirlerindeki tümör nedeniyle görme yetisini kaybetti. Cumhurbaşkanı Erdoğan tedavisini üstlendi. Tümörün yüzde 15 küçüldüğü tespit edildi. Taha bir video paylaşarak, "Tayyip dede, ellerinden öpüyorum. İyi bayramlar" dedi.
HASAN AY
Erdoğan, 60. yıl dönümünde bugün adaya gidecek. Demokrasi ve Özgürlük Adası projesinin açılışını gerçekleştirecek.
Adada Demokrasi Feneri, Sonsuzluk İskelesi, Özgürlük Platformu, Şehitler Anıtı ve sergi salonları bulunuyor.
Yapımı 5 yıl süren projede 125 odalı otel, 30 bungalov, 600 kişilik kongre merkezi yer alıyor.
Başkan Erdoğan, açılışı yapacak.
NORMALLEŞME GÜNDEM
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan Bayramı'nın hemen ardından yoğun mesaisine devam edecek. Bugün Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nın açılışını yapacak olan Erdoğan, yarın videokonferans yöntemiyle toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'ne başkanlık edecek. Normalleşme planının masaya yatırılacağı kabinede, önümüzdeki hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanıp uygulanmayacağına karar verilecek. Erdoğan, 29 Mayıs Cuma günü Sancaktepe Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi'nin, 31 Mayıs Pazar günü ise Yeşilköy Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi ile Hadımköy Dr. İsmail Niyazi Kurtulmuş hastanelerinin açılışlarını yapacak.
GÖZÜN AYDIN TAHA
Elazığ'da Taha Kemal Sis (6) göz sinirlerindeki tümör nedeniyle görme yetisini kaybetti. Cumhurbaşkanı Erdoğan tedavisini üstlendi. Tümörün yüzde 15 küçüldüğü tespit edildi. Taha bir video paylaşarak, "Tayyip dede, ellerinden öpüyorum. İyi bayramlar" dedi.
HASAN AY