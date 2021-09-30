Meteorolojiden son dakika uyarısı! 6 il için sarı kodlu uyarı! | Hava Durumu 30-09-2021

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 6 il için sarı kodlu uyarıda bulundu. Yapılan son değerlendirmelere göre, Marmara'nın kuzeyi, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi, Kastamonu, Sinop, Mersin, Adana, Osmaniye ve Hakkâri çevreleri ile Balıkesir ve Hatay'ın kıyı kesimleri, Antalya’nın batı ve doğu çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Kastamonu ve Sinop’un kıyı kesimleri, Samsun’un batı ilçeleri, Trabzon’un doğusu (Of, Hayrat, Dernekpazarı) ile Rize ve Artvin’in kıyı kesimlerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor. İşte il il 30 Eylül hava durumu raporu.