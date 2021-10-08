Meteoroloji'den o illerde yaşayanlara uyarı! Kuvvetli geliyor | HAVA DURUMU 08-10-2021

Ekim ayının ortalarına doğru gelirken havalar bir sıcak bir soğuk olunca vatandaşlar dışarı çıkmadan önce "hava nasıl olacak?" sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. Meteoroloji'den gelen son dakika açıklamasına göre ülkemizin kuzey ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara Bölge geneli ile İzmir ve Manisa çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Peki İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava nasıl olacak? İşte il il hava durumu