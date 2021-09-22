Meteorolojiden İstanbul için sarı kodlu uyarı! Sıcaklık 10-12 derece arasında düşecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 il için sarı 2 il için turuncu kodlu uyarıda bulundu. Yapılan son değerlendirmelere göre, Osmaniye, Hatay kıyıları, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin ve Ardahan çevrelerinin yerel olarak kuvvetli Rize ile Artvin’in kuzey kesimlerinde şiddetli ve yer yer aşırı olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Öte yandan gelen son dakika haberine göre, Meteoroloji İstanbul, Kocaeli ve Sakarya için de sarı kodlu uyarıda bulundu. İşte 22 Eylül hava durumu raporu.