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CHP eski milletvekili Barış Yarkadaş duyurdu: Katil Esed'den Kılıçdaroğlu'na "buluşalım" çağrısı

CHP eski milletvekili Barış Yarkadaş duyurdu: Katil Esed'den Kılıçdaroğlu'na "buluşalım" çağrısı
22.09.2021 12:32
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İktidar hırsıyla hem FETÖ hem PKK'nın desteğini almak için binbir takla atan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun son olarak katil Esad'la yakınlaştığı ortaya çıktı. CHP'li Barış Yarkadaş'ın açıklamasına göre yüz binlerce masum sivilin katledilmesinin ve milyonlarca insanın mülteci durumuna düşmesinin ana sorumlusu olan katil Beşar Esed’den CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na “buluşalım" çağrısı yapıldı.


Eski CHP milletvekili gazeteci Barış Yarkadaş, katıldığı bir tv programının canlı yayınında çarpıcı bir iddiada bulundu. "Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad Sayın Kılıçdaroğlu'na bir haber yolladı. Sayın Kılıçdaroğlu'nun son yaptığı açıklamadan sonra..." diyen Yarkadaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sayın Genel Başkan ne dedi? 'Suriyelileri biz kendi istekleri ile memleketlerine göndereceğiz' dedi. Altını çiziyorum, 'kendi rızaları ile', otobüse doldurup zorla değil. Bunu yapabilmeniz için Suriye ile oturmanız lazım. Terör örgütlerinin varlığını sona erdirmek için de oturmanız lazım. Benim edindiğim bilgi; Beşar Esad Sayın Kılıçdaroğlu'nun bu açıklamasının ardından, açıklamanın tamamını tercüme ettiriyor ve CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na, 'Buyrun gelin bu konunun ayrıntılarını konuşalım' diyor."

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