Haberler Haber Videoları Meteoroloji'den iki bölgeye kritik uyarı: Dikkatli olun! Bugün hava nasıl olacak? 16 Mayıs HAVA DURUMU

Meteoroloji'den iki bölgeye kritik uyarı: Dikkatli olun! Bugün hava nasıl olacak? 16 Mayıs HAVA DURUMU

Meteoroloji'den iki bölgeye kritik uyarı: Dikkatli olun! Bugün hava nasıl olacak? 16 Mayıs HAVA DURUMU
16.05.2022 09:41

OTOMATİK OYNAT

Haber 02:08
Gece yarısı dehşet! Babasını...
Haber 01:29
CHP'li İBB'den büyük rezillik!
Haber 01:11
İstanbul'da görsel şölen
Haber 34:03
Türkiye'nin 58'inci havalimanı...
Haber 06:26
İlk uçağın inişini çay...
Haber 01:47
Rize-Artvin Havalimanı’na ilk...
Haber 05:25
Denizin rengi değişti
Haber 00:29
Başkan Erdoğan'dan kritik...
Haber 00:15
DEVA casusu Metin Gürcan...
Haber 01:13
Kripto para cinneti! Tüm...
Haber 00:43
"Ölmek istemeyen dışarı...
Haber 03:47
FOX'un yalanı bir kez daha...

Mayıs ayının ortasına gelirken hava sıcaklıkları henüz beklenen seviyelerde bulunmuyor. Vatandaşlar evden çıkmadan ya da plan yapmadan önce "Bugün hava nasıl olacak?" sorusunun yanıtını arıyor. Meteoroloji'den gelen son dakika açıklamasına göre, bazı bölgelerde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Öte yandan, Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu Akdeniz'in doğusu ve Güneydoğu Anadolu'nun batısında beklenen toz taşınımına karşı vatandaşları uyardı. Peki bugün hava nasıl olacak? İstanbul'da hava nasıl olacak? İşte 16 Mayıs hava durumu

Haber Videoları
SON DAKİKA