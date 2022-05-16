Meteoroloji'den iki bölgeye kritik uyarı: Dikkatli olun! Bugün hava nasıl olacak? 16 Mayıs HAVA DURUMU

Mayıs ayının ortasına gelirken hava sıcaklıkları henüz beklenen seviyelerde bulunmuyor. Vatandaşlar evden çıkmadan ya da plan yapmadan önce "Bugün hava nasıl olacak?" sorusunun yanıtını arıyor. Meteoroloji'den gelen son dakika açıklamasına göre, bazı bölgelerde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Öte yandan, Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu Akdeniz'in doğusu ve Güneydoğu Anadolu'nun batısında beklenen toz taşınımına karşı vatandaşları uyardı. Peki bugün hava nasıl olacak? İstanbul'da hava nasıl olacak? İşte 16 Mayıs hava durumu