HAVA DURUMU | Meteoroloji'den iki bölgeye kritik uyarı: Dikkatli olun! Bugün hava nasıl olacak? 16 Mayıs hava durumu
Mayıs ayının ortasına gelirken hava sıcaklıkları henüz beklenen seviyelerde bulunmuyor. Vatandaşlar evden çıkmadan ya da plan yapmadan önce "Bugün hava nasıl olacak?" sorusunun yanıtını arıyor. Meteoroloji'den gelen son dakika açıklamasına göre, bazı bölgelerde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Öte yandan, Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu Akdeniz'in doğusu ve Güneydoğu Anadolu'nun batısında beklenen toz taşınımına karşı vatandaşları uyardı. Peki bugün hava nasıl olacak? İstanbul'da hava nasıl olacak? İşte 16 Mayıs hava durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın güneyi ve Trakya'nın kuzeybatısı, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Bolu ve Ordu çevreleri, Doğu Anadolu'nun doğusunun Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Akdeniz'in doğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun batısında yer yer Toz Taşınımı bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının bugün mevsim normallerinin 1-3 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.
RÜZGAR: Rüzgarın batı kesimlerde kuzey ve kuzeybatı yönlerden, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif, arasıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
YEREL KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda yer yer kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, heyelan, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
TOZ TAŞINIMI UYARISI: Doğu Akdeniz'in doğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun batısında yer yer toz taşınımı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı (ulaşımda aksamalar, görüş mesafesinde azalma, hava kalitesinde düşme vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
MARMARA
Parçalı, yer yer çok bulutlu, Edirne, Kırklareli, Bilecik ve Balıkesir ile Çanakkale'nin güneydoğu, Bursa'nın güney çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE °C, 29°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 24°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
KIRKLARELİ °C, 27°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KOCAELİ °C, 26°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
EGE
Parçalı, yer yer çok bulutlu, Kütahya, Afyonkarahisar, Uşak, Denizli ve Manisa ile Aydın'ın doğu çevrelerinin öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 24°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DENİZLİ °C, 30°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İZMİR °C, 28°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
MANİSA °C, 31°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, Batı Akdeniz'in iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunda toz taşınımı bekleniyor.
ADANA °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA °C, 27°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
MERSİN °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu