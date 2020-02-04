Meteoroloji ve AKOM İstanbul'u kar için uyardı! Kar ne zaman yağacak? 4 Şubat Meteoroloji hava durumu |Video 04.02.2020 12:38

Son dakika hava durumu tahminleri Meteoroloji Genel Müdürlüğünün internet sitesi üzerinden yayınlanırken, bu kez AKOM da uyardı. İstanbul'un Çarşamba akşam saatlerinden itibaren başlayarak soğuk hava dalgası etkisi altına gireceği bildirildi. Sibirya üzerinden gelen soğuklarla birlikte İstanbul'da hava sıcaklıklarının birden 12 derece kadar düşmesi beklenirken, sıcaklığın düşmesiyle birlikte kar ve fırtınanın etkili olacağı açıklandı. Peki İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava nasıl olacak? İşte hava durumu detaylar...

İstanbul'da bugün hava sıcaklığının 15 derecelere kadar yükselmesi, gün boyu havada çoğunlukla bulutlu bir gökyüzünün hakim olması bekleniyor. Mevsim normalleri üzerinde (14-17 derece) seyreden hava sıcaklıklarının, 5 Şubat Çarşamba gününe kadar devam edeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) AKOM verilerine göre; Çarşamba akşam saatlerinden itibaren İstanbul başta olmak üzere yurdun tamamına yakın bölümünde Sibirya kökenli soğuk ve yağışlı havalar etkili olacak. Hava sıcaklıklarının 8-12 derece birden azalarak kar değerlerine gerileyeceği hesaplanıyor.

3-6 DERECE ALTINDA SEYRETMESİ BEKLENİYOR

Çarşamba yer yer kuvvetli sağanak yağmur şeklinde görülecek yağışların Perşembe sabah saatlerinden itibaren Pazar gününe kadar aralıklarla kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. İstanbul'da hava sıcaklığının 6-10 Şubat tarihleri arasında mevsim normalleri olan 3-6 derece altında seyretmesi bekleniyor. İstanbul'da daha önce şehrin yüksek ve kırsal kesimlerine yağan kar yağışının, bu defa şehir merkezinde de kürenecek kadar kar örtüsüne neden olacağı belirtiliyor.

Vatandaşların Perşembe-Pazartesi günleri arasında oluşabilecek don ve buzlanmaya karşı dikkatli olması gerekiyor. Yetkililer, mümkün mertebe toplu taşımanın kullanılması; muhtemel su baskını, göllenme, sel, taşkın, ağaç ve direk devrilmesi, çatı ve tabela uçması, soba ve baca gazı zehirlenmelerine karşı da dikkatli olunması uyarısında bulundu.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?



İSTANBUL °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde hafif yağmurlu

İZMİR °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı hafif sağanak yağışlı

ADANA °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı hafif yağmurlu

ANTALYA °C, 18°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

ANKARA °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı hafif yağmurlu

KONYA °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

SİVAS °C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KASTAMONU °C, 9°C

Çok bulutlu ve akşam saatlerine kadar aralıklı yağmurlu

SAMSUN °C, 14°C

Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

TRABZON °C, 12°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ERZURUM °C, 0°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

DİYARBAKIR °C, 6°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

GAZİANTEP °C, 9°C

Çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde aralıklı yağmurlu

4 ŞUBAT 2020 SALI HAVA DURUMU

5 ŞUBAT 2020 ÇARŞAMBA HAVA DURUMU







6 ŞUBAT 2020 PERŞEMBE HAVA DURUMU

7 ŞUBAT 2020 CUMA HAVA DURUMU

8 ŞUBAT 2020 CUMARTESİ HAVA DURUMU