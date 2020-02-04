Çin’de yeni tip koronavirüs nedeniyle ölü sayısı 427’ye çıktı! Hong Kong'da ilk can kaybı

Çin'de yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) salgını nedeniyle ölenlerin sayısı 427'ye, virüsten etkilenenlerin sayısı 20 bin 438'e yükseldi. Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) salgını nedeniyle ilk ölüm gerçekleşti. Hong Kong'daki ölüm vakası Çin dışında corona virüsü nedeniyle ikinci ölüm vakası oldu.
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