Haberler Video Çin’de yeni tip koronavirüs nedeniyle ölü sayısı 427’ye çıktı! Hong Kong'da ilk can kaybı
Çin’de yeni tip koronavirüs nedeniyle ölü sayısı 427’ye çıktı! Hong Kong'da ilk can kaybı

Çin’de yeni tip koronavirüs nedeniyle ölü sayısı 427’ye çıktı! Hong Kong'da ilk can kaybı

04.02.2020 12:33
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