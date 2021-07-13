Haberler Video Haber Videoları Meteoroloji İstanbul'u sıcaklara karşı uyardı: Daha da artacak! Hava durumu raporu

Meteoroloji İstanbul'u sıcaklara karşı uyardı: Daha da artacak! Hava durumu raporu

Meteoroloji İstanbul'u sıcaklara karşı uyardı: Daha da artacak! Hava durumu raporu
13.07.2021 09:07
Ana Sayfa 02:57
İnsan haklarına aykırı bir...
Ana Sayfa 01:38
Irak’ta hastanede yangın...
Ana Sayfa 01:20
Bursa’da rehine krizi!
Ana Sayfa 00:25
Türk bayrağına yapılan...
Ana Sayfa 01:58
Koronavirüste son durum
Ana Sayfa 02:23
Galatasaray’a Yunanistan’da...
Ana Sayfa 01:21
Bayramda otoyol-köprü geçişi...
Ana Sayfa 01:40
Başkan Erdoğan’dan aşı çağrısı
Ana Sayfa 00:29
Maraşlı final bölümü fragmanı!
Ana Sayfa 00:19
Marcus Aral'ın denize attığı...
Ana Sayfa 00:21
Fahriye Evcen’den baş döndüren...
Ana Sayfa 03:07
Aygün cefada Hakan sefada

Temmuz ayıyla birlikte sıcaklıklar artmaya başlarken Meteorolojiden yeni bir uyarı geldi. Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamada, önümüzdeki bir haftalık süreçte bölge genelinde sıcaklıkların artmaya devam edeceği belirtildi. Öte yandan yağışların, Rize ve Artvin çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşlara uyarı yapıldı. İşte Meteorolojinin o uyarısı ve 5 günlük hava durumu raporu...


Haber Videoları