Meteoroloji İstanbul'u sıcaklara karşı uyardı: Daha da artacak! Hava durumu raporu

Temmuz ayıyla birlikte sıcaklıklar artmaya başlarken Meteorolojiden yeni bir uyarı geldi. Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamada, önümüzdeki bir haftalık süreçte bölge genelinde sıcaklıkların artmaya devam edeceği belirtildi. Öte yandan yağışların, Rize ve Artvin çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşlara uyarı yapıldı. İşte Meteorolojinin o uyarısı ve 5 günlük hava durumu raporu...