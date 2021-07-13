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Esenler'de dehşet anları kamerada! Cep telefonu için defalarca bıçakladı

Esenler'de dehşet anları kamerada! Cep telefonu için defalarca bıçakladı
13.07.2021 09:15
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İstanbul Esenler'de dehşet anlarını güvenlik kamerası kaydetti. Esenler'de bir kişi yanına çağırdığı yabancı uyrukludan cep telefonunu istedi. İsteğine cevap alamayınca ise defalarca bıçakladı.


Olay, geçen Cuma saat 21.00 sıralarında Kemer Mahallesi 912 Sokak'ta gerçekleşti. İddialara göre yolda bekleyen bir kişi, kufaörden çıkıp evin giden yabancı uyruklu kişiyi yanına çağırdı.

Şüpheli, istediği cep telefonunu kendisine vermeye yanaşmayan yabancı uyruklu kişiyi defalarca bıçaklayarak yaraladı.

Olayı gören çevredeki vatandaşlar, yaralıya ilk müdaheleye yapıp, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Gelen sağlık ekipleri yaralıyı Başakşehir Çam ve Sakura hastanesine götürdü. Polis olayla ilgili çalışma başlattı.

GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDI
Güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde yaralı gencin darp edildikten sonra yere düştüğü sonrasında ise saldırgan tarafında defalarca bıçaklandığı görülüyor.

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