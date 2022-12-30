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Mersin'de DEAŞ operasyonu! Yılbaşını kana bulayacaklardı

Mersin'de DEAŞ operasyonu! Yılbaşını kana bulayacaklardı
30.12.2022 08:47

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Son dakika haberleri... Terör örgütü DEAŞ'a yönelik Mersin'de peş peşe operasyonlar düzenlendi. Yılbaşında eylem hazırlığında oldukları tespit edilen çok sayıda örgüt üyesi yakalandı.

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Mersin'de yılbaşında eylem hazırlığı içerisinde olan terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon başlatıldı. 11 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken, şahıslardan birinin Fransız uyruklu olduğu ve sahte kimlikle Türkiye'de gizlendiği belirlendi.

Edinilen bilgiye göre, Mersin Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ'ın eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi ile finans kaynaklarının tespit edilmesine yönelik çalışma yaptı. Yapılan çalışmalarda örgütün yılbaşında eylem hazırlığı içerisinde olduğu ve mali yapılanmasında faaliyet yürüten 10 şahıs belirlendi. Ayrıca DEAŞ terör örgütü içerisinde sözde istihbarat, lojistik ve mali yapılanma içerisinde sorumlu düzeyde bulunan, çatışma bölgelerinde silahlı olarak faaliyette bulunduğu tespit edilen ve aslen Fransız uyruklu olan, çatışma bölgelerinde faaliyet yürüttükten sonra Türkiye'de sahte kimlikle gizlenen S.A.'nın da Mersin'de olduğu tespit edildi. Bu sabah operasyon için düğmeye basan ekipler, Özel Harekat ve dron desteğiyle belirlenen 11 adrese eş zamanlı operasyon yaptı. Koçbaşları ile kapılar kırılarak adreslere girilirken, operasyon bölgelerinde yoğun güvenlik önlemi alındı.

Belirlenen şüpheliler gözaltına alırken, adreslerde aramalar devam ediyor.

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