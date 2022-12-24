Meral Akşener'den Kılıçdaroğlu'na sert cevap: ''Fena çarparım''

Akşener, ısrarla "Kazanacak aday" dedi. Saraçhane'ye gitti. İmamoğlu'nu destekledi. 'İçişlerimize karışma' diyen Kılıçdaroğlu'na resti çekti.

İlk kez Takvim'in gündeme getirdiği "16-86 milyon" kavgasının da altını çizdi:



Saraçhane'ye gitmeden Kılıçdaroğlu'nu aradım. İzin almak için değil ha! Böyle söyleyeni fena çarparım!



Kendi seçtirdiğim Belediye Başkanı için kimden izin alacağım! CHP'li olabilir ama sayemizde seçildiler!







İmamoğlu'na giderek 86 milyon yanında demek istedim. Bunu 16 milyona sığdırırsanız o şarkı biter!



Kılıçdaroğlu'nun Almanya'ya gitmesi konusunda yorum yapmayayım! O zaman iç işlerine karışmak olur!



Kemal Bey'in sözü, oraya gitmemle ilgili değildi! Beni ve arkadaşlarımı incitse bile biz bir kenara koyduk.

Akşener, Kılıçdaroğlu'nun aday olmak istemesiyle ilgili "Hakkıdır. Ama herkes isteyebilir. Aday seçimi konusunda altılı masa hür" cevabını verdi. Bir kez daha İmamoğlu'nu işaret etti