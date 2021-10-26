Haberler Haber Videoları Meral Akşener Kılıçdaroğlu'nun "belediyede kalın" dediği İmamoğlu ve Yavaş'ı yeniden oyuna sürdü

Meral Akşener Kılıçdaroğlu'nun "belediyede kalın" dediği İmamoğlu ve Yavaş'ı yeniden oyuna sürdü

Meral Akşener Kılıçdaroğlu'nun "belediyede kalın" dediği İmamoğlu ve Yavaş'ı yeniden oyuna sürdü
26.10.2021 10:03
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Geçtiğimiz günlerde CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, adaylık konusundaki krizleri aşmak üzere İP lideri Akşener ile sır bir toplantı gerçekleştirmiş, toplantı sonrasında iki liderin gergin anları kameralara yansımıştı. Akşener'den sır toplantı sonrası Kılıçdaroğlu'nu saf dışı bırakacak bir hamle geldi. Akşener, Kılıçdaroğlu'nun "belediye başkanı olarak kalsınlar" dediği İmamoğlu ve Yavaş için yeşil ışık yaktı. İP lideri, "Ekrem İmamoğlu da Mansur Yavaş da Millet İttifakı'nın Belediye Başkanları. İki ismin de seçilmesi için gayret gösterdim. Sayın Kılıçdaroğlu iki arkadaştan birini aday gösterdiği hâlde biz hayır demeyiz." ifadeleriyle Kılıçdaroğlu'nun da önünü tıkadı.

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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu 7 Ağustos akşamı bir tv programının canlı yayınında CHP'li büyükşehir belediye başkanlarının "ikinci dönem de devam etmesinden yana olduğu" açıkladı. Bu açıklama, siyaset kulisinde Kılıçdaroğlu'nun CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın gelecek seçimde Cumhurbaşkanı adayı olmasının önünü kestiği şeklinde yorumlandı.

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