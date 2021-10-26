Meral Akşener Kılıçdaroğlu'nun "belediyede kalın" dediği İmamoğlu ve Yavaş'ı yeniden oyuna sürdü

Geçtiğimiz günlerde CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, adaylık konusundaki krizleri aşmak üzere İP lideri Akşener ile sır bir toplantı gerçekleştirmiş, toplantı sonrasında iki liderin gergin anları kameralara yansımıştı. Akşener'den sır toplantı sonrası Kılıçdaroğlu'nu saf dışı bırakacak bir hamle geldi. Akşener, Kılıçdaroğlu'nun "belediye başkanı olarak kalsınlar" dediği İmamoğlu ve Yavaş için yeşil ışık yaktı. İP lideri, "Ekrem İmamoğlu da Mansur Yavaş da Millet İttifakı'nın Belediye Başkanları. İki ismin de seçilmesi için gayret gösterdim. Sayın Kılıçdaroğlu iki arkadaştan birini aday gösterdiği hâlde biz hayır demeyiz." ifadeleriyle Kılıçdaroğlu'nun da önünü tıkadı.