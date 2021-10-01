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Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce’ye esnaf gezisinde ‘Bizi sattınız’ tepkisi! İşte o anlar

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce’ye esnaf gezisinde ‘Bizi sattınız’ tepkisi! İşte o anlar
01.10.2021 20:20
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Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce’nin Aydın'ın Didim ilçesinde esnaf gezisinde bir kadın İnce’ye “Size hakkımız helal etmiyorum; bizi sattınız” sözleriyle tepki gösterdi. O anlar kameraya böyle yansıdı. Detaylar haberimizde...


Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin Aydın'ın Didim ilçesinde esnaf gezisinde tepki.

MUHARREM BEY BEN SİZE HAKKIMI HELAL ETMIYORUM, BİZİ SATTINIZ

Aydın ve ilçelerini ziyaret eden Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin Didim'deki esnaf gezisinde Cumhuriyet Caddesi üzerindeki bir kadın İnce'ye tepkisini dile getirdi. İnce'ye seslenen ve adı öğrenilemeyen kadın "Muharrem Bey ben size hakkımız helal etmiyorum" demesinin ardından İnce "neden" diye sordu. Neden sorusunun ardından konuşmasına devam eden kadın "Ben geçen seçimlerde kapı kapı dolaştım. Oy istedim sizin için, ama siz ne dediniz. Kaç bin arkamda dediniz; İncenin cevabı ise 50 bin.. Dinleyecekseniz anlatayım" derken "Kadın bana o gün anlatacaktınız. O gün çıkıp açıklama yapacaktınız. Siz bizi sattınız" sözleriyle eleştirdi.

BENİ SATAN CHP
Kadının "sattınız" sözüne ise Muharrem İnce, "Beni satan CHP, 12 bin sandığa gözlemci koymadı. Belgesini göndereyim mi size" sözleriyle cevap verdi. Muharrem İnce ve beraberindeki partililer Cumhuriyet Caddesi ve Atatürk Bulvarı üzerinde esnafı gezdi. Kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyenlerle bol bol fotoğraf çektirdi. İnce, daha sonra parti otobüsüyle şehir turu attı. Ardından İlçe binasını ziyaret eden İnce, partililerle sohbet edip fotoğraf çektirdi ve diğer programlar için ilçede ayrıldı.

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