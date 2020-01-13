Milli Savunma Bakanlığı, Resulayn'da Martuma Süryani Ortodoks Kilisesine Türk Kızılayı iş birliğiyle insani yardım yapıldığını açıkladı. Yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK/YPG’nin zulmünden kurtarılan Barış Pınarı bölgesinde yardım faaliyetleri devam ediyor. Bu kapsamda Resulayn Martuma Süryani Ortodoks Kilisesine Kızılay iş birliğiyle insani yardım yapıldı" denildi.
Mehmetçik Resulayn'da yaraları sarıyor! "Resulayn'da kiliseye insani yardım yapıldı"13.01.2020 18:30
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