Amerikan NBC'den son dakika bombası: Süleymani suikastına İsrail istihbaratı yardım etti 13.01.2020 18:35

Son dakika haberi... Amerikan NBC kanalı, Kasım Süleymani'nin öldürüldüğü operasyonun ayrıntılarını paylaştı ve dünyada birinci gündem maddesi olan suikastın perde arkasıyla ilgili son derece çarpıcı iddialarda bulundu. NBC, operasyondan ABD Başkanı Trump dışında sadece tek bir liderin haberi olduğunu ve saldırı konusunda ondan yardım aldığını ileri sürdü. İşte Süleymani suikastının seyrini değiştirecek son dakika bombası...

Amerikan NBC kanalı, İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin 3 Ocak'ta öldürüldüğü operasyonun perde arkasıyla ilgili bilgi sahibi olan iki kaynağa ve ABD'li bazı yetkililere dayandırdığı haberinde saldırıya İsrail istihbaratının da yardım ettiğini öne sürdü.

"Havalimanı muhbirleri, tepelerde dolaşan insansız hava araçları: ABD Süleymani'yi nasıl öldürdü?" başlıklı haberde, "Suriye'nin başkenti Şam'daki havalimanında muhbirlerden aldığı gizli bilgileri edinen CIA, Bağdat'a gitmek üzere havalanan İranlı General Süleymani'yi hangi uçağın taşıdığını tam olarak biliyordu" ifadeleri kullanıldı.

Haberde, "İsrail'den gelen istihbarat, ayrıntıların doğrulanmasına yardım etti" denildi. Haberin kaynağı olarak ise Reuters haber ajansı gösterildi.Haberde ayrıca, "Süleymani'yi taşıyan Cham Wings Havayolları'na ait A320 uçağı iniş yaptığında, ABD'nin askeri personelinin bulunduğu Irak'ın başlıca havalimanındaki Amerikalı ajanlar onun nerede olduğunu tam olarak doğruladı."

"Tamamen ABD ordusunun kontrolündeki Irak hava sahasında hiçbir zorluk yaşamayacaklarından emin üç Amerikan insansız hava aracı tepede pozisyon aldı. Her biri 4 adet cehennem ateşi füzesi taşıyordu" bilgisi paylaşıldı. NBC ayrıca, Kasım Süleymani ve yanındakilerin bindiği araçların adım adım takip edilmesine ve ardından füzelerin ateşlenmesine dair çarpıcı detayları paylaştı.NBC, "Katar'daki ABD komutanlığından yürütüldüğünü" aktardığı operasyonu CIA Direktörü Gina Haspel'in teşkilatın Langleyi Virginia'daki merkezinde, ABD Savunma Bakanı Mark Esper'inse gizli tutulan başka bir yerden izlediğini, o sıralarda ABD Başkanı Donald Trump'ın Florida'daki Mar-a-Lago'da tatilde olduğunu aktardı. New York Times gazetesi ise, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile önceden konuştuğunu ve önceden planlanmış olan bu suikastı bilen tek yabancı lider olduğunu yazdı. Time of Israel gazetesi, geçtiğimiz günlerde yer verdiği bir haberde, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun 3 Ocak cuma gününün ilk saatlerinde gerçekleşen saldırıdan bir gün sonra İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yla görüştüğünü ve Twitter hesabında yaptığı paylaşımda, "Netanyahu'yla konuştuk ve İran'ın bölgeye zararlı etkisi ve tehditlerine karşılık vermenin önemini vurguladık" ifadelerini kullandığını belirtmişti.

Netanyahu, saldırı sonrasında açıklama yaparak, "Nasıl İsrail'in meşru müdafaa hakkı varsa ABD'nin de var. Kasım Süleymani, ABD vatandaşlarının yanı sıra pek çok masum insanın ölümünden sorumludur. Başka saldırı hazırlıkları da vardı." ifadelerini kullanmıştı.Önceki gün ABD'li Fox News kanalında Laura Ingraham'ın konuğu olan ABD Başkanı Donald Trump da, Süleymani'nin ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği de dahil olmak üzere, bölgedeki 4 büyükelçiliğine saldırı düzenleme planı yaptığını savunmuştu.İsrail televizyonlarıysa, saldırı öncesi Pompeo'nun ABD'nin Süleymani'yi öldürme planıyla ilgili Netanyahu'yu bilgilendirdiğine inanıldığını iddia etmişti.Time of Israel, "İsrail istihbaratının suikasta katkısı olduğuna" dair NBC'den aktardığı bugünkü haberinseyse, saldırı öncesine dair şunların yaşandığını yazdı: "Pompeo, görünüşe bakılırsa, Irak'taki ABD Büyükelçiliği'ne yönelik saldırının ardından İran'la mücadele çabalarında desteğinden ötürü İsrail'e teşekkür etmek üzere 1 Ocak'ta Netanyahu'yu telefonla aradı."

"Ertesi sabah Atina'ya hareketi öncesi Netanyahu, bölgede 'çok çok çarpıcı şeylerin yaşanmakta olduğunu' üstü kapalı söyledi."Ben Gurion Uluslararası Havalimanı'nda gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bölgemizin fırtınalı bir yer olduğunu biliyoruz: Orada çok çok çarpıcı şeyler yaşanmakta. Tetikteyiz ve durumu takip ediyoruz. Dün öğleden sonra yaptığımız sohbet de dahil büyük dostumuz ABD'yle sürekli irtibat halindeyiz.İsrail gazetesi, Netanyahu'nun bu açıklamalarından saatler sonra Süleymani ve üst düzey diğer İranlı komutanların yanı sıra İran destekli Iraklı milislerin komutanının Bağdat Uluslararası Havalimanı'nda öldürüldüğünü belirtti. Öte yandan İran ile ABD arasındaki gerginlik sürüyor. Irak Güvenlik Meyda Ağı tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Beled Askeri Üssü'ne 8 Katyuşa füzesi atıldı. Saldırıda, Irak ordusuna bağlı 1 subay ve 3 asker yaralandı. ABD askerlerinin kaldığı söz konusu üste, Iraklı askerler de bulunuyordu.Öte yandan İran ile ABD arasındaki gerginlik sürüyor. Irak Güvenlik Meyda Ağı tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Beled Askeri Üssü'ne 8 Katyuşa füzesi atıldı. Saldırıda, Irak ordusuna bağlı 1 subay ve 3 asker yaralandı. ABD askerlerinin kaldığı söz konusu üste, Iraklı askerler de bulunuyordu.İran'ın geçtiğimiz hafta Irak'ta ABD üslerine yaptığı saldırılar sırasında Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gitmek üzere Tahran İmam Humeyni Uluslararası Havalimanı'ndan havalanan Boeing 737 tipi yolcu uçağı kalkıştan kısa süre sonra düşmüş, uçaktaki 176 kişi hayatını kaybetmişti.İran, Ukrayna Havayolları'na ait uçağı 'yanlışlıkla' düşürdüğünü itiraf etti. İran Genelkurmayı, uçağın 'askeri bir noktaya yaklaşan saldırgan bir uçak olarak algılandığını ve insani bir hata sonucu füzeyle vurulduğunu' açıkladı. Devrim Muhafızları Komutanı Emir Ali Hacızade ise uçağın Cruise füzesi sanılarak düşürüldüğünü söylemişti.

Öte yandan CNN International, füzelerle vurulan ABD üssünün içinden ilk görüntüleri ekrana getirmişti. Kanalın muhabiri Arwa Damon, iki buçuk saat önce saldırının belirlendiğini bildirmişti.CNN'ne konuşan resmi yetkililer, ABD askerlerinin çoğunun yerel saatle akşam 23.00 sularında hava üssünü terk ettiğini söylemişti. Yetkililer, sığınakların birkaç metre ilerisine düşen füzelerin can kaybına yol açmamasını 'mucize' olarak nitelemişti.