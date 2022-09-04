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Mehmet Sevigen takvim.com.tr’de açıkladı! 6+1+1’in adayı Abdullah Gül

Mehmet Sevigen takvim.com.tr’de açıkladı! 6+1+1’in adayı Abdullah Gül
Ahmet Zeren
takvim.com.tr
Özel haber
04.09.2022 19:52

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Bir dönem Devlet Bakanlığı yapan, Deniz Baykal’ın en yakınında bulunan eski CHP Genel Sekreteri Mehmet Sevigen,  takvim.com.tr’ye özel açıklamalarda bulundu. Ahmet Zeren’in sorularını yanıtlayan Sevigen, masanın 6 kişiden ibaret olmadığını işaret ederek 6+1+1 formülü ile HDP ve ABD’nin masaya tahakküm kurduğuna dikkat çekti. Abdullah Gül’ün geçtiğimiz günlerde yaptığı zamanlaması manidar çıkışı da değerlendiren Mehmet Sevigen, Gül için zemin hazırlandığını söyleyerek Meral Akşener’in ikna olması durumunda masanın adayının Abdullah Gül olacağını söyledi. Kılıçdaroğlu’nun en büyük kazığı İYİ Parti’den yiyeceğini söyleyen Sevigen, helalleşme söyleminin de ‘hikaye’ olduğunu belirterek “Yaptıkları yapacaklarının referansı. Geçmişte sözler verip tutmadı” şeklinde konuştu. Eski CHP Genel Sekreteri,“Ben toplumdan özür diliyorum. Kemal Kılıçdaroğlu’nu bu partiye kaydettiğim için” dedi.

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