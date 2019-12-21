MasterChef Türkiye 2019 kim elendi? 20 Aralık MasterChef son bölümde kim veda etti? 21.12.2019 11:24

MasterChef Türkiye 72. bölümüyle 20 Aralık'ta ekranlara geldi. Eleme heyecanının yaşandığı MasterChef'te Batuhan, Alican ve Ekin arasından kimin elendiği merak ediliyor. Büyük finale kısa bir süre kala MasterChef'te bir isim daha veda etti. Peki, MasterChef Türkiye 2019 kim elendi? 20 Aralık MasterChef son bölümde kim veda etti?

MasterChef'de kim veda etti? MastereChef Türkiye 72. bölümüyle izleyicinin karşısına çıktı. Dünyaca ünlü şefler Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'ya yaptıkları yemekleri sunan yarışmacılar Alican, Batuhan ve Ekin, eleme heyecanı yaşadı. Eleme gecesinde kararsız kalan şefler, elenen ismi belirlemek için yemeklerin tadına birkaç kez baktılar. Bölüm sonunda elenen isim açıklandı. Peki, MasterChef Türkiye 2019 kim elendi? 20 Aralık MasterChef son bölümde kim veda etti? İşte detaylar...

MASTERCHEF TÜRKİYE 2019 KİM ELENDİ?

MasterChef Türkiye'ye dün akşam O Ses Türkiye jürisi konuk oldu. Eğlenceli dakikaların yaşandığı MasterChef'in eleme gecesinde şefler elenen ismi belirlemekte oldukça zorlandı. Aralarında konuşma yapan jüriler, yarışmacıların tabaklarını teker teker yeniden kontrol ettiler ve son tadım elenen ismi belirledi.

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Eleme gecesinde en iyi tabağı yapan isim Ekin oldu. Eleme potasında kalan isimler Batuhan ve Alican oldu. Daha sonra yapılan açıklamaya göre, MasterChef Türkiye'nin 20 Aralık 2019 tarihinde yayınlanan 72. bölümünde elenen isim Batuhan olarak belirlendi.

Elemenin ardından hem yarışmacılarda hem de şefler de duygusal anlar sahne oldu. Batuhan'ın elenmesinin ardından Masterchef'in final haftasında yarışacak isimler açıklandı.

MasterChef Türkiye finalistleri belli oldu. Ekrana gelen MasterChef 72. bölümde kritik bir eleme gecesi yaşandı. Eleme potasındaki üç yarışmacı arasında oynanan eleme oyunu sonrasında MasterChef'te finale kalan son iki kişi belirlendi. Hafta içi finale kalan iki kişi Güzide ve Cemre olmuştu. Eleme oyununda Ekin, en başarılı tabağı yapan kişi olurken Alican MasterChef'te finale kalan son kişi oldu. Böylece 2019 MasterChef Türkiye finalistleri Cemre, Güzide, Ekin ve Alican oldu.

MASTERCHEF'TE FİNAL HAFTASI

MasterChef Türkiye 2019'da final haftası heyecanı yaşanıyor. Yarışmacıların aylardır hayallerini kurduğu beyaz ceketler hazırlandı.