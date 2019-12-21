MasterChef final haftası fragmanı | MasterChef 73. bölüm fragmanı |Video 21.12.2019 11:15

MasterChef Türkiye 2019'da final haftası heyecanı yaşanıyor. Yarışmacıların aylardır hayallerini kurduğu beyaz ceketler hazırlandı. İşte heyecanlı beklenen haftanın ilk fragmanı...

MasterChef Türkiye finalistleri belli oldu. Ekrana gelen MasterChef 72. bölümde kritik bir eleme gecesi yaşandı. Eleme potasındaki üç yarışmacı arasında oynanan eleme oyunu sonrasında MasterChef'te finale kalan son iki kişi belirlendi. Hafta içi finale kalan iki kişi Güzide ve Cemre olmuştu. Eleme oyununda Ekin, en başarılı tabağı yapan kişi olurken Alican MasterChef'te finale kalan son kişi oldu. Böylece 2019 MasterChef Türkiye finalistleri Cemre, Güzide, Ekin ve Alican oldu.