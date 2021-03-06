Haberler Video Haber Videoları Mars'ta 33 dakikalık ilk test sürüşü

Mars'ta 33 dakikalık ilk test sürüşü

Mars'ta 33 dakikalık ilk test sürüşü
06.03.2021 12:03
Ana Sayfa 01:06
Papa Francis, Sistani ile bir...
Ana Sayfa 01:47
İstanbul Valisi Ali...
Ana Sayfa 00:25
Ünlü tasarımcı Aslı Yılmaztürk...
Ana Sayfa 01:29
Çöpü atmadı 11 yerinden...
Ana Sayfa 00:42
Akıncı
Ana Sayfa 01:53
Manisa’da zincir markette...
Ana Sayfa 00:44
Maraşlı 9. bölüm 2. fragmanı
Ana Sayfa 00:32
Maraşlı 9. bölüm fragmanı
Ana Sayfa 00:44
Kardeşlerim 3. bölüm 2....
Ana Sayfa 00:38
Başkan Erdoğan'dan Merkel'e...
Ana Sayfa 01:58
Oğlunun cansız bedeni sudan...
Ana Sayfa 02:13
Bitlis'te şehit olan...

NASA tarafından Mars'ta yaşamın izlerini aramak üzere gönderilen Perseverance keşif aracı, Kızıl Gezegen'de ilk test sürüşünü 33 dakikada 6.5 metre yol katederek başarıyla gerçekleştirdi.


Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA), tarafından Mars'ta yaşamın izlerini aramak üzere gönderilen Perseverance'ın ilk test sürüşünde 33 dakika boyunca yaklaşık 6,5 metre yol katettiğini duyurdu.

Perseverance, 4 metrelik mesafeye yol aldı. Daha sonra 150 derecelik bir dönüş sonrası 2,5 metre daha ileri hareket etti. Aynı zamanda Perseverance adlı keşif aracı lastik izleri de bıraktı.

İlk test sürüşü ise, NASA's Perseverance Mars Rover'ın resmi Twitter hesabından paylaşıldı. Yapılan paylaşımda, "Mars'ta ilk test sürüşümü yaptım. Tekerlek izlerimin başlangıcına bakıyorsunuz. Yapacak daha çok şey var" ifadelerine yer verildi.

"İLK DENEMEYE RAĞMEN İNANILMAZ İYİ GEÇTİ"
İlk test sürüşü hakkında açıklamalarda bulunan NASA mühendislerinden Anais Zarifian "Bu bizim ilk denememizdi. İlk denemeye rağmen test sürüşü inanılmaz derecede iyi geçti.

Gerçekten de ekibimiz için çok büyük kilometre taşı. Daha uzun sürüşler yapacağız, bu henüz başlangıç. Daha iyi olmak için tüm gayretimizi vereceğiz" diye konuştu. Öte yandan, 30 Temmuz 2020'de yola çıkan Perseverance keşif aracı, Kızıl Gezegen'e 18 Şubat 2021'de inmişti.

Haber Videoları
Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır. TURKUVAZ HABERLEŞME VE YAYINCILIK ANONİM ŞİRKETİ