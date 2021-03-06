Ünlü tasarımcı Aslı Yılmaztürk evinde ölü bulundu

Moda dünyasının yakından takip ettiği ve çalışmaları ile takdir edilen tasarımcı Aslı Yılmaztürk'ten herkesi şoke eden bir haber geldi. Ünlü tasarımcı Aslı Yılmaztürk, tatil amacıyla geldiği Muğla'nın Ula ilçesindeki tek katlı evinde ölü bulundu. Aslı Yılmaztürk'ün ölüm nedeni olarak mutfak kısmındaki ocaktan sızan gazdan zehirlendiği ifade edildi. Peki Aslı Yılmaztürk kimdir?

Ünlü tasarımcı Aslı Yılmaztürk, tatil amacıyla geldiği Muğla'nın Ula ilçesindeki tek katlı evinde ölü bulundu.

ASLI YILMAZTÜRK TATİL İÇİN GİTMİŞTİ



Olay, saat 23.00 sıralarında Ula ilçesine bağlı Akçapınar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, ünlü tasarımcı Aslı Yılmaztürk bir süre önce tatil amaçlı İstanbul'dan Muğla'nın Ula ilçesine geldi.

Akçapınar Mahallesi'ndeki tek katlı müstakil bir evde kalan Aslı Yılmaztürk'ten haber alamayan yakınları, durumu 112 Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine Aslı Yılmaztürk'ün kaldığı eve sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

ASLI YILMAZTÜRK'ÜN CANSIZ BEDENİ BULUNDU



Eve giren ekipler, Aslı Yılmaztürk'ü hareketsiz şekilde yatarken buldu. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Yılmaztürk'ün yaşamını yitirdiği belirlendi. Yılmaztürk'ün cenazesi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

ASLI YILMAZTÜRK'ÜN ÖLÜM NEDENİ GAZ SIZINTISI

Öte yandan, jandarma ekiplerince yapılan ilk incelemede, Aslı Yılmaztürk'ün mutfak kısmındaki ocaktan sızan gazdan zehirlenerek yaşamını yitirdiği belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ASLI YILMAZTÜRK KİMDİR?

Artxdesign Kurucusu Aslı Yılmaztürk, kreatif direktör olarak görev yapmaktaydı. Bir röportajında çocukluğundan beri görsellere ve görsel algıya ekstra ilgili olduğunu belirten Yılmaztürk, bu mesleğe yönelmesinde okuduğu Robert lisesinin etkisinin yüksek olduğunu ifade etmişti. Üniversitede ekonomi bölümünü kazanan Yılmaztürk, daha sonra görsel iletişim tasarımı bölümü geçiş yaptı. 2008'de AXD'yi bir blog olarak başlatan Yılmaztürk, 2015'de Artsxdesign'ı bir iş modeline dönüştürdü.