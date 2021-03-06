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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya’dan kısıtlamasız ilk Cumartesi uyarısı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya’dan kısıtlamasız ilk Cumartesi uyarısı
06.03.2021 11:10
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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kısıtlamanın olmadığı ilk cumartesi günüyle ilgili bir mesaj yayınladı.


Vali Yerlikaya mesajında şunları söyledi:

"Günaydın sevgili İstanbullular; Salgınla mücadelemizde bir yılı geride bıraktık. Bu yıl içinde gördük ki, virüs yorulmak nedir bilmiyor. Düğün bilmiyor, cenaze bilmiyor, bayram demiyor, tatil demiyor, bir gün dahi izin yapmıyor. Virüs, dirençli. Fakat İstanbul'umuz da, bu mücadelede kararlı ve dirençli. Öyle olmaya da devam edecek.

1 Mart'tan itibaren kontrollü normalleşme dönemine geçtik. İstanbul'umuz, şu anda yüksek riskli şehirler listesinde ve rengi turuncu. Biz buna razı olamayız bizim hedefimiz mavi kategori. Sevgili hemşerilerim, Biliyorsunuz ki değişmez kural; gerek açık havada gerekse kapalı alanlarda titizlikle maske, mesafe ve temizlik kurallarına uymaktan geçiyor. Böylece hem kendimizi hem ailemizi hem geleceğimizi hem de şehrimizi koruruz. Bir sözüm de esnaflarımıza. Uzunca bir süredir siz müşterilerinizi onlar da sizleri çok özlediler. Tekrar başa dönmeyelim. Bunun için; HES kodunu görmeden yüzde 50 kapasiteyi aşmadan bütün önlemlere lütfen özen gösterelim. Biz sizleri sık sık ziyaret ederek önlemlere gösterdiğiniz hassasiyeti denetleyeceğiz. Ben sizlere güveniyorum. Şehrimize inanıyorum. Hep birlikte, el birliğiyle başaracağız!"

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