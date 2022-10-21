SON DAKİKA Marmaray'da intihar haberi... Marmaray'ın Yenikapı istasyonunda bir kişi intihar etti. Marmaray'ın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Saat 13.26’da Marmaray Yenikapı durağında yaşanan üzücü bir intihar olayı nedeniyle trenlerimiz Kazlıçeşme - Üsküdar arasında tek hattan gecikmeli olarak işlemektedir." denildi. İşte detaylar!