Haberler Haber Videoları Marmaray intiharı video haber! Bir kişi trenin önüne atladı! Marmaray kapalı mı - çalışıyor mu? (İlk Görüntüler)

Marmaray intiharı video haber! Bir kişi trenin önüne atladı! Marmaray kapalı mı - çalışıyor mu? (İlk Görüntüler)

Marmaray intiharı video haber! Bir kişi trenin önüne atladı! Marmaray kapalı mı - çalışıyor mu? (İlk Görüntüler)
21.10.2022 15:30

OTOMATİK OYNAT

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SON DAKİKA Marmaray'da intihar haberi... Marmaray'ın Yenikapı istasyonunda bir kişi intihar etti. Marmaray'ın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Saat 13.26’da Marmaray Yenikapı durağında yaşanan üzücü bir intihar olayı nedeniyle trenlerimiz Kazlıçeşme - Üsküdar arasında tek hattan gecikmeli olarak işlemektedir." denildi. İşte detaylar!

Haber Videoları

Marmaray'da intihar olayı yaşandığı haberleri sosyal medyada gündem oldu. Olayla ilgili Twitter'dan resmi açıklama geldi. Peki, 21 Ekim 2022 Marmaray Kazlıçeşme- Üsküdar- Yenikapı seferleri durdu mu? Marmaray'da kim intihar etti? İşte merak edilenler!

MARMARAY'IN SOSYAL MEDYA HESABINDAN DUYURULDU

Marmaray'ın Twitter hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Saat 13.26'da Marmaray Yenikapı durağında yaşanan üzücü bir intihar olayı nedeniyle trenlerimiz Kazlıçeşme - Üsküdar arasında tek hattan gecikmeli olarak işlemektedir."

Saat 13.26'da Marmaray Yenikapı durağında yaşanan üzücü bir intihar olayı nedeniyle trenlerimiz Kazlıçeşme - Üsküdar arasında tek hattan gecikmeli olarak işlemektedir.

— Marmaray (@Marmaraytcdd) October 21, 2022

MARMARAY DURAKLARI!

Avrupa Yakası'ndan Anadolu Yakası'na uzanan bu 43 durağın isimleri şu şekilde:

* Halkalı İstasyonu

* Mustafa Kemal İstasyonu

* Küçükçekmece İstasyonu

* Florya İstasyonu

* Florya Akvaryum İstasyonu

* Yeşilköy İstasyonu

* Yeşilyurt İstasyonu

* Ataköy İstasyonu

* Bakırköy İstasyonu

* Yenimahalle İstasyonu

* Zeytinburnu İstasyonu

* Kazlıçeşme İstasyonu

* Yenikapı İstasyonu

* Sirkeci İstasyonu

* Üsküdar İstasyonu

* Ayrılık Çeşmesi İstasyonu

* Söğütlüçeşme İstasyonu

* Feneryolu İstasyonu

* Göztepe İstasyonu

* Erenköy İstasyonu

* Suadiye İstasyonu

* Bostancı İstasyonu

* Küçükyalı İstasyonu

* İdealtepe İstasyonu

* Süreyya Plajı İstasyonu

* Maltepe İstasyonu

* Cevizli İstasyonu

* Atalar İstasyonu

* Başak İstasyonu

* Kartal İstasyonu

* Yunus İstasyonu

* Pendik İstasyonu

* Kaynarca İstasyonu

* Tersane İstasyonu

* Güzelyalı İstasyonu

* Aydıntepe İstasyonu

* İçmeler İstasyonu

* Tuzla İstasyonu

* Çayırova İstasyonu

* Fatih İstasyonu

* Osmangazi İstasyonu

* Darıca İstasyonu

* Gebze İstasyonu

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