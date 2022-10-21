Marmaray'da intihar olayı yaşandığı haberleri sosyal medyada gündem oldu. Olayla ilgili Twitter'dan resmi açıklama geldi. Peki, 21 Ekim 2022 Marmaray Kazlıçeşme- Üsküdar- Yenikapı seferleri durdu mu? Marmaray'da kim intihar etti? İşte merak edilenler!
MARMARAY'IN SOSYAL MEDYA HESABINDAN DUYURULDU
Marmaray'ın Twitter hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Saat 13.26'da Marmaray Yenikapı durağında yaşanan üzücü bir intihar olayı nedeniyle trenlerimiz Kazlıçeşme - Üsküdar arasında tek hattan gecikmeli olarak işlemektedir."
Saat 13.26'da Marmaray Yenikapı durağında yaşanan üzücü bir intihar olayı nedeniyle trenlerimiz Kazlıçeşme - Üsküdar arasında tek hattan gecikmeli olarak işlemektedir.
— Marmaray (@Marmaraytcdd) October 21, 2022
MARMARAY DURAKLARI!
Avrupa Yakası'ndan Anadolu Yakası'na uzanan bu 43 durağın isimleri şu şekilde:
* Halkalı İstasyonu
* Mustafa Kemal İstasyonu
* Küçükçekmece İstasyonu
* Florya İstasyonu
* Florya Akvaryum İstasyonu
* Yeşilköy İstasyonu
* Yeşilyurt İstasyonu
* Ataköy İstasyonu
* Bakırköy İstasyonu
* Yenimahalle İstasyonu
* Zeytinburnu İstasyonu
* Kazlıçeşme İstasyonu
* Yenikapı İstasyonu
* Sirkeci İstasyonu
* Üsküdar İstasyonu
* Ayrılık Çeşmesi İstasyonu
* Söğütlüçeşme İstasyonu
* Feneryolu İstasyonu
* Göztepe İstasyonu
* Erenköy İstasyonu
* Suadiye İstasyonu
* Bostancı İstasyonu
* Küçükyalı İstasyonu
* İdealtepe İstasyonu
* Süreyya Plajı İstasyonu
* Maltepe İstasyonu
* Cevizli İstasyonu
* Atalar İstasyonu
* Başak İstasyonu
* Kartal İstasyonu
* Yunus İstasyonu
* Pendik İstasyonu
* Kaynarca İstasyonu
* Tersane İstasyonu
* Güzelyalı İstasyonu
* Aydıntepe İstasyonu
* İçmeler İstasyonu
* Tuzla İstasyonu
* Çayırova İstasyonu
* Fatih İstasyonu
* Osmangazi İstasyonu
* Darıca İstasyonu
* Gebze İstasyonu