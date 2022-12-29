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Marmaray, Başkentray ve İZBAN yılbaşında ücretsiz!

Marmaray, Başkentray ve İZBAN yılbaşında ücretsiz!
29.12.2022 15:09

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Son dakika haberi... Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Marmaray, Başkentray ve İZBAN seferleri 1 Ocak saat 00.00'dan başlayarak 24.00'e kadar ücretsiz hizmet verecek.

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan ve Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre; 1 Ocak saat 00.00'dan başlayarak 24.00'e kadar Marmaray, Başkentray ve İZBAN seferleri ücretsiz olarak vatandaşlara hizmet verecek.

Resmi Gazete'de konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Karar Sayısı: 6621 Kamu kurum ve kuruluşlarının ürettikleri bazı mal ve hizmetlerden ücretsiz veya indirimli olarak faydalanacakların tespitine ilişkin ekli Kararın yürürlüğe konulmasına, 4736 sayılı Kanunun 1 inci maddesi gereğince karar verilmiştir.

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