Mardin'de iş yeri yangını: Beyaz eşya tamir dükkanı alevlere teslim oldu

Şahkulubey Mahallesi'nde bulunan bir iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler dükkanı sararken, çevredekiler büyük panik yaşadı.

Dükkandan Dumanlar Yükseldi

Olay, Mardin'in Kızıltepe ilçesinde meydana geldi. Şahkulubey Mahallesi'nde faaliyet gösteren ve beyaz eşya tamiri yapılan bir iş yerinde, henüz net olarak belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Dükkanın içerisinden yükselen yoğun dumanları ve parlayan alevleri fark eden mahalle sakinleri, büyük bir panikle durumu hemen itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi.

Kısa Sürede Kontrol Altına Alındı

İhbar üzerine olay yerine Mardin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı çok sayıda itfaiye ekibi ve emniyet güçleri sevk edildi. Polis ekipleri iş yerinin çevresinde güvenlik önlemleri alarak vatandaşları bölgeden uzaklaştırırken, itfaiye erleri de dükkanın kapısını açarak alevlere müdahale etti. İçerideki beyaz eşyaların ve plastik malzemelerin tutuşması nedeniyle büyüyen yangın, ekiplerin yoğun çalışması sonucu çevre binalara sıçramadan kontrol altına alınarak tamamen söndürüldü.

Serkan Cortaoğlu
Serkan Cortaoğlu

