Mansur Yavaş'tan İYİ Parti'ye diyet borcu ataması 09.01.2020 12:46

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Yönetici atamalarında Liyakat esasına mutlaka uyunuz' sözü gene havada kaldı. Atamalarda liyakat değil, yakınlık faktörü etkili oldu. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Anfa A.Ş.'ye yeni Genel Müdür olarak İYİ Parti Kızılcahamam Başkanı Mehmet Salih Uslucan'ın kardeşi Nevzat Uslucan'ı atadı. Atama kararı, 'Mansur Yavaş İYİ Parti'ye diyet borcunu ödedi' şeklinde yorumlandı.