Mansur Yavaş'tan Ekrem İmamoğlu'na Paris ve Roma göndermesi: "Ben uçuşlarımın parasını belediyeye ödetmiyorum"

"Aday belirlemek için erken" diyerek İmamoğlu'na rest çeken Mansur Yavaş, rakibinin "belediye bütçesini çar çur ettiğini" ima etti. İstanbul'a tarifeli uçakla gelip Business Class'la dönmesini ise "Ben belediyeye hiçbir uçuşumun parasını ödetmiyorum" diyerek savundu. Bilindiği üzere Ekrem İmamoğlu, Mayıs 2024'te İBB bütçesinden uçak kiralayıp CHP'nin ekran yüzlerini Roma'ya götürmüştü. Ağustos 2024'te ise İBB kasası Paris'teki şatafatlı parti için açılmış, davetlilerin masrafları İBB tarafından ödenmişti.