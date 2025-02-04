Evimin altından Fay Hattı geçiyor mu? E-Devlet üzerinden Fay Hattı Sorgulama rehberi ve Güncel MTA Haritası!

Giriş Tarihi: 04 Şubat 2025 10:58 Güncelleme Tarihi: 04 Şubat 2025 10:58

EVİMİN ALTINDAN FAY HATTI GEÇİYOR MU?

Evinin altından fay hattı geçip geçmediğini merak eden vatandaşlar, https://tdth.afad.gov.tr/TDTH/main.xhtml adresini tıkladıktan ve e-Devlet girişi yaptıktan sonra Türkiye Deprem Tehlike Haritası İnteraktif Web Uygulaması'na ulaşabiliyor.

MTA NEDİR?

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünün kısaltılmışı olarak MTA kullanılmaktadır. Kuruluşuna baktığımız zaman 1935 yılının 14 Haziran'ında kurulmuş olmakta. Madencilik üzerine araştırma ve çalışmalar yapmaktadır. Ülkemizin yer altı kaynaklarını araştırarak gerekli yerlerde sondaj çalışmasında bulunur. MTA, madencilik alanında gelişme ve büyüme sağlanması düşünerek kurulan bir kurum olmaktadır. Ülkemizin sahip olduğu kaynaklarının yerleri ve miktarının ölçülmesinde ve gerekli kuruluşlara iletmekle görevlidir.

Kuruluşun görevleri ise;

Maden sektöründe işçi ve mühendis yetiştirmek

Taş ve maden ocaklarının aramasını ve bulunmasını sağlamak

HANGİ İLLER FAY HATTI ÜZERİNDE?

Diri fay üzerinden bulunan iller, Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü (MTA) üzerinden paylaşılmıştı.



Fay hattında yer alan iller; Aksaray, Aydın, Balıkesir, Bolu, Burdur, Bursa, Bingöl, Denizli, Eskişehir, Erzincan, Erzurum, Hakkari, Hatay, İzmir, Kahramanmaraş, Manisa, Muğla, Kocaeli, Konya, Osmaniye, Sakarya ve Tokat olarak açıklandı.



Harita da yer alan verilere göre, 110 ilçe de fay üzerinde bulunuyor.



İşte fay hattı üzerindeki birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü derecedeki riskli bölgeler;

BİRİNCİ DERECE RİSKLİ BÖLGELER

İzmir, Balıkesir, Manisa, Muğla, Aydın, Denizli, Isparta, Uşak, Bursa, Bilecik Yalova, Sakarya, Düzce, Kocaeli, Kırşehir, Bolu, Karabük, Hatay, Bartın, Çankırı, Tokat, Amasya, Çanakkale, Erzincan, Tunceli, Bingöl ve Muş, Hakkari, Osmaniye, Kırıkkale ve Siirt.

İKİNCİ DERECE RİSKLİ BÖLGELER

Tekirdağ, İstanbul (1 ve 2. Bölge), Bitlis, Kahramanmaraş, Van, Adıyaman, Şırnak başta olmak üzere, Zonguldak, Tekirdağ, Afyon, Samsun, Antalya, Erzurum, Kars, Ardahan, Batman, Iğdır, Elazığ, Diyarbakır, Adana, Eskişehir, Malatya, Kütahya, Çankırı, Uşak, Ağrı ve Çorum.

ÜÇÜNCÜ DERECE RİSKLİ BÖLGELER

Eskişehir, Antalya, Tekirdağ, Edirne, Sinop, İstanbul, Kastamonu'yu, Ordu, Samsun, Giresun, Artvin, Şanlıurfa, Mardin, Kilis, Adana, Gaziantep'in de bazı bölgeleri ve Kahramanmaraş, Sivas, Gümüşhane, Bayburt, Kayseri, Yozgat, Çorum, Ankara, Konya, Mersin ve Nevşehir.

EN AZ RİSKLİ BÖLGELER

Türkiye Deprem Haritasına göre deprem riskinin en az olduğu dördüncü ve beşinci grupta yer alan iller ise Sinop, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Kırklareli, Ankara, Edirne, Adana, Nevşehir, Niğde, Aksaray, Konya ve Karaman'dır.