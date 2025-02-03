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Mansur Yavaş’tan Özel’e yalanlama İmamoğlu’na ültimatom!
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Mansur Yavaş'tan Özel'e yalanlama İmamoğlu'na ültimatom!

Giriş Tarihi: 03 Şubat 2025 15:08 Güncelleme Tarihi: 03 Şubat 2025 15:08

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP'deki aday belirleme sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu.. Basın toplantısında Özgür Özel'in açıklamalarını yalanlayan Yavaş, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na da "Yerinde dur, enerjimizi boşa harcatma" diyerek ültimatom niteliğinde bir mesaj verdi. Yavaş, "Aday belirlemek için çok erken" ifadeleriyle partideki erken tartışmalara tepki gösterdi. CHP'deki "ön seçim" kavgası, Yavaş'ın bu açıklamasıyla yeni bir boyut kazandı.

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