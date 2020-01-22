Son dakika haberi: Manisa merkezli 5.4 şiddetinde bir deprem 22.01.2020 22:35

Son dakika haberi... Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün aktardığı son dakika bilgisine göre, Manisa merkezli 5.4 şiddetinde bir deprem daha meydana geldi.