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Son dakika haberi: Manisa merkezli 5.4 şiddetinde bir deprem

Son dakika haberi: Manisa merkezli 5.4 şiddetinde bir deprem

22.01.2020 22:35

Son dakika haberi... Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün aktardığı son dakika bilgisine göre, Manisa merkezli 5.4 şiddetinde bir deprem daha meydana geldi.


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