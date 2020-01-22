Son dakika haberi: Manisa merkezli 5.4 şiddetinde bir deprem

Son dakika haberi... Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün aktardığı son dakika bilgisine göre, Manisa merkezli 5.4 şiddetinde bir deprem daha meydana geldi.
Son dakika haberi: Manisa merkezli 5.4 şiddetinde bir deprem22.01.2020 22:35
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