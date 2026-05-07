Manisa'da traktör faciası! 23 yaşındaki Mustafa kurtarılamadı

Olay, saat 16.00 sıralarında Alaşehir ilçesine bağlı Badınca Mahallesi Eskiköy mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Mustafa Kermen yönetimindeki traktör Alaşehir yönüne seyir halindeyken, karşı yönden gelen hafif ticari araçla dar yolda burun buruna geldi.

Panik feci sonu getirdi

İddiaya göre; hafif ticari aracın sağa yanaşarak yol vermesine rağmen traktör sürücüsü bir anda panikledi. Hafif ticari araca sürten traktör, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki uçuruma yuvarlandı. Metrelerce takla atan dev aracın altında kalan 23 yaşındaki Mustafa Kermen,hayatını kaybettiği belirlendi.