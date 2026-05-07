CANLI YAYIN
Geri
Adliye önünde kan donduran infaz! O anların görüntüleri ortaya çıktı

Adliye önünde kan donduran infaz! O anların görüntüleri ortaya çıktı

Bursa’daki cinayet davasına tanıklık etmek için geldiği adliye otoparkında kurşun yağmuruna tutulan Halis Turan’ın öldürüldüğü anlar kameraya yansıdı.

Bursa'da 2024 yılında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada hayatını kaybeden Abdurrahman Arslan'ın davasında tanıklık yapacak olan 40 yaşındaki Halis Turan, 26 eylül 2025 tarihinde Yalova Adliyesi'ne geldi. Aracından eşya almak için otoparka yöneldiği sırada, Bursa'da öldürülen şahsın kardeşi Ömer A. tarafından kurşun yağmuruna tutuldu.

12 el ateş edip infaz etti

Ortaya çıkan güvenlik kamerası görüntüleri, olayın dehşetini bir kez daha kanıtladı. Görüntülerde; sanık Ömer A.'nın soğukkanlı bir şekilde yaklaştığı Turan'a defalarca ateş ettiği, son olarak ise başına ateş ederek infazı tamamladığı görüldü. Olayda seken mermiler 77 yaşındaki bir vatandaşın yaralanmasına ve adliye binasına isabet etmesine neden olmuştu.

İddianame kabul edildi: Ceza yağdı

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede, katil zanlısı Ömer A. ile cinayeti birlikte planladıkları iddia edilen kardeşleri Yusuf A. ve Zübeyir A. hakkında "Tasarlayarak kan gütme saikiyle öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. Cinayete yardım ettiği belirlenen yeğen Mehmet Şah A. için ise 15 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası talep edildi. 3. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianame ile yargılama süreci resmen başladı.

Bunlar da Var

Sapanca’da çöp kamyonunun çarptığı Kübra Tiryaki hayatını kaybetti
Sapanca’da çöp kamyonunun çarptığı Kübra Tiryaki hayatını kaybetti
Efsaneler Fenerbahçe'ye geri dönüyor
Efsaneler Fenerbahçe'ye geri dönüyor
Sarıyer’de virajı alamayan Okan Demir hayata veda etti
Sarıyer’de virajı alamayan Okan Demir hayata veda etti
ODTÜ'de provokasyon: Türk bayrağı açan öğrencilere saldırdılar
ODTÜ'de provokasyon: Türk bayrağı açan öğrencilere saldırdılar

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle