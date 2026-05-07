Adliye önünde kan donduran infaz! O anların görüntüleri ortaya çıktı

Bursa'da 2024 yılında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada hayatını kaybeden Abdurrahman Arslan'ın davasında tanıklık yapacak olan 40 yaşındaki Halis Turan, 26 eylül 2025 tarihinde Yalova Adliyesi'ne geldi. Aracından eşya almak için otoparka yöneldiği sırada, Bursa'da öldürülen şahsın kardeşi Ömer A. tarafından kurşun yağmuruna tutuldu.

12 el ateş edip infaz etti

Ortaya çıkan güvenlik kamerası görüntüleri, olayın dehşetini bir kez daha kanıtladı. Görüntülerde; sanık Ömer A.'nın soğukkanlı bir şekilde yaklaştığı Turan'a defalarca ateş ettiği, son olarak ise başına ateş ederek infazı tamamladığı görüldü. Olayda seken mermiler 77 yaşındaki bir vatandaşın yaralanmasına ve adliye binasına isabet etmesine neden olmuştu.

İddianame kabul edildi: Ceza yağdı

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede, katil zanlısı Ömer A. ile cinayeti birlikte planladıkları iddia edilen kardeşleri Yusuf A. ve Zübeyir A. hakkında "Tasarlayarak kan gütme saikiyle öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. Cinayete yardım ettiği belirlenen yeğen Mehmet Şah A. için ise 15 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası talep edildi. 3. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianame ile yargılama süreci resmen başladı.