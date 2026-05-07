Batman'da feci kaza: 2’si ağır 9 yaralı

Araçlar Savruldu Biri Durağa Girdi

Kaza, öğleden sonra Gercüş ilçesi Başova köyü durağı mevkisinde meydana geldi. F.E. idaresindeki 34 BAM 742 plakalı otomobil ile 59-LZ-FG yabancı plakalı araç henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan araçlardan biri yol kenarındaki yolcu durağının içine girerken, diğeri metrelerce savrularak durabildi.

Can Pazarı Yaşandı: 9 Yaralı

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, jandarma ve karayolları ekibi sevk edildi. Adeta can pazarının yaşandığı kaza mahallinde, her iki araçta bulunan toplam 9 kişi yaralandı. Araç içinde sıkışan kazazedeler, itfaiye ve sağlık ekiplerinin titiz çalışması sonucu bulundukları yerden çıkarılarak ambulanslara taşındı.

2 Yaralının Durumu Kritik

Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından önce Gercüş Devlet Hastanesi'ne, durumlarının ciddiyeti üzerine de Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Tedavi altına alınan yaralılardan İ.K. ve M.Z.'nin hayati tehlikelerinin devam ettiği öğrenildi. Jandarma ekipleri kazayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.