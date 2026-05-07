Ataşehir'de yol verme kavgası: Trafiği bırakıp birbirlerine saldırdılar
İçerenköy'de otomobil sürücüsü ile motokurye birbirine girdi; yola savrulan magandaların tekmeli yumruklu düellosunu çevredekiler güçlükle ayırdı.
Olay, saat 16.30 sıralarında Ataşehir İçerenköy Mahallesi Kayışdağı Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre; trafikte seyir halindeki motokurye ile otomobil sürücüsü arasında yol verme meselesi yüzünden sözlü tartışma çıktı. Öfkeli sürücülerin araçlarından inmesiyle tansiyon bir anda yükseldi.
Yerde bile vurmaya devam ettiler
Sözlü atışmanın kavgaya dönüşmesiyle iki sürücü tekmeli yumruklu birbirine saldırdı. Boğuşma sırasında yola savrularak yere düşen şahıslar, trafiğin ortasında birbirlerini darbetmeyi sürdürdü. Caddede uzun araç kuyrukları oluşurken, diğer sürücüler korna çalarak kavgaya tepki gösterdi.
Vatandaşlar güçlükle ayırdı
Çevrede bulunan vatandaşların müdahalesiyle son bulan kavganın ardından taraflar olay yerinden ayrıldı. O anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına anbean kaydedildi. Görüntülerde sürücülerin trafiği hiçe sayarak yolda birbirlerini darbettiği anlar yer aldı.