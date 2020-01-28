Manisa depremi sonrası Deprem Uzmanı Şükrü Ersoy'dan korkutan açıklama! Depremler kuzeye mi taşınıyor? |Video Son Dakika Deprem Videoları 28.01.2020 17:38

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde saat 14.26'da 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kısa süreli paniğe olan depremin İstanbul, Çanakkale, Balıkesir, Bursa ve İzmir'de de hissedildiği açıklandı. Depremin hemen ardından A Haber canlı yayınına telefonla bağlanan Prof. Dr. Şükrü Ersoy Manisa depremini yorumladı. Ersoy, ''Şimdiki deprem normal depremlerin Kuzey'inde meydana geldi. Bu da, geçen haftaki deprem aktivitesi Kuzey'e mi taşınıyor? sorusunu aklıma getiriyor. 4,8'in belki de artçı olamayacağını düşünüyorum. Yeni bir dizinin başlangıcı olabileceğini düşünmeden edemiyorum" şeklinde konuştu. İşte Ersoy'un çarpıcı deprem açıklamaları...

Manisa'da meydana gelen 4,8 şiddetindeki depremin ardından A Haber'e bağlanan Deprem Uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy, önemli açıklamalarda bulundu. Deprem uzmanı Ersoy, "Aynı faizon üzerindeki depremlerin en kuzeyinde gerçekleşti. Kuzey'e mi taşınıyor? diye düşündürttü" açıklamasında bulundu.

"ENERJİSİNİ BOŞALTTI"

Manisa bölgesindeki sarsıntıları fay hattı üzerindeki enerjiyi boşalttığını beliten Ersoy, "Geçen haftadan beri benzer yerde aynı faizon üzerinde bir aktivite vardı. En büyük deprem ise 5,4'dü. Ardından yüzlerce deprem meydana geldi. Bunların önemli olanları da 4'ten büyük olanlarıydı. Daha büyük deprem olmadan enerjisinin boşalacağını düşünmüştüm. Nitekim o bölgede bir haftadır olan depremler enerjiyi daha büyüğü gelmeden aldı." ifadelerini kullandı.

DEPREMLER KUZEY'E Mİ TAŞINIYOR?

Önemli açıklamalarda bulunan Ersoy, "Şimdiki deprem normal depremlerin Kuzey'inde meydana geldi. Bu da, geçen haftaki deprem aktivitesi Kuzey'e mi taşınıyor? sorusunu aklıma getiriyor. Güney'de bir rahatlama var gibi. Aynı faizonun Kuzey'inde hiç deprem olmuyordu. Şimdi bu olan deprem en Kuzey'de. Kuzey'e mi taşınıyor? diye düşündürttü. Bundan sonraki artçıların nereye kayacağını gözleyeceğiz. 4,8'in belki de artçı olamayacağını düşünüyorum. Yeni bir dizinin başlangıcı olabileceğini düşünmeden edemiyorum" şeklinde konuştu.