Manavgat, Kozan, Mersin ve Osmaniye'deki Orman yangınları PKK'nın sabotajı mı?

Türkiye dün başlayan orman yangınlarıyla adeta yasa boğuldu. Farklı bölgelerde çıkan ve birçok alana sıçrayan yangın nedeniyle binlerce hektar orman küle dönerken, 3 kişi de hayatını kaybetti. Yangınların aynı anda çıkması ve Ankara'da kışlaya yapılan sabotaj girişiminin ardından PKK yandaşı bir kişinin çıkması akıllara "tüm yangınlar sabotaj mı" sorusunu getirdi. Terör örgütü PKK daha önce de birçok kez ormanları yakmıştı.

Türkiye farklı bölgelerden eş zamanlı olarak gelen orman yangını haberleriyle sarsıldı. Dün özellikle Antalya'nın Manavgat ilçesinde çıkan yangın birçok yerleşim bölgesini de tehdit ederken, maalesef 3 kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu. Antalya Manavgat'taki yangının yanı sıra Adana Kadirli, Kozan ve Karaisalı; Osmaniye ve Mersin Gülnar'da çıkan orman yangınlarına da ekipler müdahalede bulundu. Mersin'de 3 ilçede otel, ev ve kamp alanları tahliye edildi.

YANGINLAR SABOTAJ MI?

Eş zamanlı olarak birçok bölgede başlayan yangınlar sabotaj ihtimalini akıllara getirdi. Yetkililer yangınların çıkış nedeni ile ilgili olarak elinde belge ya da görüntü olan vatandaşların emniyet güçleriyle bunları paylaşmasını istedi. Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı da yangınla ilgili soruşturma başlattı.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Manavgat'taki yangınla ilgili 27 yıllık yöneticilik döneminde böyle bir yangın görmediğini söylerken Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli sabotaj ihtimaline dikkat çekti.

"DÜŞÜNDÜRÜCÜ DEĞİL Mİ?"

Yangının etkili olduğu bölgelerde inceleme yaptıktan sonra gazetecilere konuşan Bakan Pakdemirli, yangını körükleyecek her türlü sebebin bulunduğunu söyleyerek "Aynı anda çıkması düşündürücü değil mi? Bunlarla ilgili bulgulara rastlandıkça ya biz ya da valilik tarafınca açıklamalar yapılır. Bu sebepler çok sonra da çıkabiliyor." diye konuştu.

SAVCILIKTAN AÇIKLAMA

Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı, ilçede çıkan orman yangınlarıyla ilgili soruşturma başlattı.

Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, öğle saatlerinde ilçenin farklı noktalarında başlayan orman yangınlarının yerleşim yerlerine sıçraması, bazı evlerin zarar görmesi ve birçok vatandaşın yaralanması üzerine olayın tüm yönleriyle araştırılması amacıyla derhal soruşturma işlemlerine başlanıldığı belirtildi.

GÜVENLİK KAMERALARI İZLENECEK

"Başsavcılığımızın talimatıyla orman yangınlarının başladığı ve güzergahındaki yerlerle ilgili kamera görüntülerinin tespiti ile diğer delilerin araştırılmasına devam edilmektedir." ifadesine yer verilen açıklamada, soruşturmanın çok yönlü ve titizlikle devam ettiği kaydedildi.

KIŞLAYA SABOTAJ GİRİŞİMİ

Ankara Polatlı'da bulunan Topçu ve Füze Okulu Komutanlığındaki otları dışarıdan yakarak kışla içinde yangın çıkarmaya çalışan kişi vatandaşlar tarafından yakalandı. O anlar kameraya yansıdı.

Devlet büyüklerine hakaret ettiği ve devlet büyükleri adına sosyal medyada sahte hesaplar açtığı belirtilen şahsın terör örgütü PKK yanlısı videolar çektiği, Türk bayrağına küfürler ettiği, son olarak Polatlı'da bir yeri daha aynı şekilde yakma girişiminde bulunduğu ve yakalandığı öğrenildi.

PKK DAHA ÖNCE DE YAPMIŞTI

Türkiye'nin kararlı mücadelesiyle bitme noktasına gelen ve silahlı eylem yapamaz durumda bulunan terör örgütü PKK, daha önce de ormanları hedef almıştı. 2020'de Hatay'da çıkarılan ve İskenderun ile Arsuz ilçelerine sıçrayan yangın PKK'ya bağlı "ateşin çocukları inisiyatifi" isimli grup tarafından çıkarılmıştı.

2019 yılında da İstanbul Arnavutköy'de yangın çıkarmaya çalışan PKK'lı teröristler yakalanmış ve ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmıştı.

PKK YANDAŞI HESAPLARDAN SEVİNÇ ÇIĞLIKLARI

Yangınların ardından sosyal medyada terör örgütü yandaşı hesaplar adeta sevinç çığlıkları attı. Yaptıkları paylaşımlarla adeta olayın failinin kimler olduğunu da gözler önüne sermiş oldu.