Malatya'da sağlık çalışanlarının moral dansı paylaşım rekorları kırdı! 05.04.2020 13:12

Koronavirüsle mücadelede en ağır yükü taşıyan sağlık çalışanları dünya tarafından saygıyla ve takdirle karşılanıyor. Gece gündüz çalışan sağlık çalışanları her an moralli için büyük çabalar sarf ediyorlar. Malatya’da özel bir hastanenin yoğun bakımında görevli olan sağlık çalışanları, dans ederek hem kendilerine hem de hastalara moral verdi. Kameralar tarafından kaydedilen görüntüler sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Dünyaya yayılan ve Türkiye'de de görülen koronavirüs ile mücadele eden sağlıkçılar, hastalarıyla birlikte zor ve yoğun günler geçiriyor. Malatya'da özel hastanenin yoğun bakım servisinde görevli personel, hem birbirine hem de tedavi gören hastalara moral verebilmek için dans etti.

TEKRAR TEKRAR PAYLAŞILDI

Yoğun bakım odasından tek tek sıra halinde dans ederek, koridordaki kameranın önüne, özel kıyafetleriyle gelen sağlıkçıların bu anları, Dr. Zercan Kalı tarafından sosyal medyada paylaşıldı. Video, kısa sürede çok sayıda kullanıcı tarafından beğenilip, tekrar tekrar paylaşıldı.