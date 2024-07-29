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Malatya Darende'de feci kaza: 1 ölü | Kaza anı kamerada!
Haberler Haber Videoları Giriş Tarihi: 29 Temmuz 2024, 17:36 Güncelleme Tarihi: 29 Temmuz 2024, 17:36

Malatya Darende'de feci kaza: 1 ölü | Kaza anı kamerada!

Malatya-Kayseri karayolu Darende -Balaban mevkiinde Mercedes marka otomobil yol kenarında park halinde olan 06 CDE 686 plakalı kargo kamyonuna çarptı. Çarpışma anının saniye saniye kameralara yansıdığı kazada, otomobil içerisinde yolcu olarak bulunan Kıymet Özkan (73) olay yerinde hayatını kaybetti.

Malatya'nın Darende ilçesinde otomobil ile kargo kamyonunun çarpışması sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiği trafik kazası saniye saniye kameralara yansıdı.

Kaza, 12.30 sıralarında Malatya-Kayseri karayolu Darende -Balaban mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Darende istikametine seyir halinde olan F.Ö. (68) yönetimindeki BF FK 1905 yabancı plakalı Mercedes marka otomobil yol kenarında park halinde olan 06 CDE 686 plakalı kargo kamyonuna çarptı. Çarpışma anının saniye saniye kameralara yansıdığı kazada, otomobil içerisinde yolcu olarak bulunan Kıymet Özkan (73) olay yerinde hayatını kaybetti.

İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ile itfaiye ekipleri sevk edilirken, hayatını kaybeden şahsın cenazesi adli tıp kurumuna kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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