Mahkemeden son dakika Enis Berberoğlu kararı: "Yeniden yargılanmasına gerek yok"

Son dakika haberine göre İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, Anayasa Mahkemesi’nin milletvekilliği düşürülen Enis Berberoğlu hakkında verdiği kararının ‘yerindelik denetimi kapsamında kaldığı’ gerekçesiyle, yeniden yargılamaya yer olmadığına karar verdi.
Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) eski CHP Milletvekili Enis Berberoğlu hakkında verilen kararın yeniden değerlendirilmesi yönünde verdiği karar sonrası, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, yeniden yargılamaya yer olmadığına karar verdi.
İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, Anayasa Mahkemesi'nin verdiği karar sonrası Enis Berberoğlu kararını tekrar görüştü.
Mahkeme, Anayasa Mahkemesi'nin Enis Berberoğlu kararını tanımadı ve yargılamanın durdurulması talebini reddetti.