Mahkeme işkenceci FETÖ'cünün hesabını kesti: Eski tuğgeneral Metin Alpcan’a 1 milyon 371 bin TL ceza

15 Temmuz darbe girişiminde rol aldığı için ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan FETÖ’cü eski tuğgeneral Metin Alpcan’ın 9 yıl önce işkencesine maruz kalan er Ferdi Geyik, açtığı davayı kazandı. Mahkeme Metin Alpcan’ın ere 1 milyon 371 bin TL tazminat ödenmesine hükmetti.

15 Temmuz darbe girişiminde aktif rol alan tuğgeneral Metin Alpcan, darbeden 4 yıl önce, Gaziantep İslahiye 106. Topçu Alay Komutanı iken, kendisini fark etmeyen er Ferdi Geyik'i selam vermediği için dövdü. Sonra da Geyik'i kendisini görmediğini söyleyip özür dilemesine rağmen, askerler arasında "Disko" diye tabir edilen disiplin koğuşuna attırdı. Gaziantep İdare Mahkemesi'ndeki dava dosyasında yer alan detaylara göre, burada 15 gün aç ve susuz bırakılan, insan onuruyla bağdaşmayan işkenceler gören er Geyik, akli dengesini kaybetti.





Disiplin koğuşundan çıkarıldıktan sonra kendi kendine konuşup güldüğü ve uyaranlara tepki vermediği görüldü. 14 Ağustos 2012'de GATA Haydarpaşa Hastanesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları bölümüne yatırıldı.

17 gün yatarak tedavisinde uyku ve iştahta azalma devam edince iki ay hava değişimi raporuyla evine gönderildi. İki ay sonunda "psikotik bozukluk" bulgularının devam ettiği belirtilerek, önce bir ay, ardından üç ay daha hava değişimi uzatıldı. Hava değişimleri ve tedavilerin ardından Ferdi Geyik'le ilgili Gümüşsuyu Asker Hastanesi 18 Şubat 2013 tarihinde, "savaşta ve barışta askerliğe elverişli olmadığı" yönünde rapor verdi. Geyik bu raporla terhis edildi.





9 YIL SONRA TAZMİNAT

Sabah'ın haberine göre, vatani görev için çocuklarını askere gönderen aile yaşananları avukat Adem Bingöl aracılığıyla yargıya taşıdı. Dava dilekçesinde, Ferdi Geyik'in askerlik vazifesine başladığı tarihte herhangi bir psikolojik ya da fiziksel rahatsızlığı yokken, yaklaşık 5 ay sonra alay komutanının kötü muamelesi ve işkenceler yüzünden askerliğe elverişsiz hale getirildiği vurgulandı. Mahkeme, 9 yıl sonra o erin ailesine 1 milyon 371 bin 400 lira tazminat ödenmesine karar verdi. Mahkeme, "Yüzde 80 işgücü kaybına uğrayan Geyik'in sosyo-ekonomik durumunu dikkate alarak" maddi, "Olay nedeniyle duyulan elem ve ıstırabı kısmen de olsa hafifletmek amacıyla" manevi tazminata hükmetti.





TAHSİL EDİLECEK

Geçmişte hakkındaki şikâyetler engellenen ve darbe girişimi sırasında tuğgeneral rütbesiyle Şanlıurfa 20. Zırhlı Tugay Komutanı olan Alpcan, darbe girişiminin ardından tutuklanmıştı. Rütbeleri sökülerek er statüsüne düşürülen Alpcan, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı. İşkence ettiği erin kazandığı tazminatın, hazine tarafından ödendikten sonra, işkenceden sorumlu tutulan alay komutanı Metin Alpcan'a rücu ettirilmesi bekleniyor. Bu şekilde ödenen tazminatın Alpcan'dan tahsil edilmesi öngörülüyor.