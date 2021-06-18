MİT kumpas davası sonrası deşifre oldu! FETÖ elebaşının alçak planı: Tehlike anında değiştirin

ANKESÖR DE KULLANDILAR

İletişim, akıllı telefonlar ve tablet bilgisayarlarla internet tabanlı uygulamalara kaydırıldı. Falcon, 2048, Signal, Groundwire gibi uygulamalar kullanıldı. TSK'daki üyelerle mahrem imamların iletişim için kullandığı yöntem olan ankesörlü/sabit hat üzerinden görüşme tekniği de kullanılan bir diğer iletişim yöntemi oldu.

TEHLİKE ANINDA WHATSAPP PROFİL FOTOĞRAFLARINI DEĞİŞTİRİN

Sabah'ın haberine göre, MİT personeli örgüt üyeleri, örgüte yönelik operasyonların başlaması üzerine birlikte iletişim araçlarını kullanmaktan vazgeçmeye başladı ve klasik usullerle yani yüz yüze sistemine dönüldü. Örgüt üyesi MİT mensuplarına tehlike anında Whatsapp profil fotoğraflarının değiştirilmesi yoluyla, diğer örgüt mensuplarına tehlikeyi gizli bir şekilde bildirmek gibi tedbirler uygulamaya başladı. Mahrem yapıya finans desteği yurt dışından güvene dayalı havale sistemi olarak bilinen "Hawala" yöntemi ile yurt içine sokuldu.