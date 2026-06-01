CHP'li Buca Belediye Başkanı Görkem Duman yolsuzluk operasyonunda gözaltında
CHP'li Buca Belediyesi'ne sabah saatlerinde 6 ilde yolsuzluk operasyonu düzenlendi. Operasyon kapsamında CHP'li Belediye Başkanı Görkem Duman'la birlikte 53 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi. Soruşturma kapsamında 62'den fazla şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken belediye imkanlarıyla suç örgütü kurulduğu, müteahhitler ile belediye yöneticileri arasında rüşvet alışverişi yapıldığı ifade ediliyor. İmar süreçlerinde usulsüzlükler ve belediye araçlarının kişisel harcamalarda kullanıldığı tespit edildi.
Samet Baş Takvim.com.tr Haber