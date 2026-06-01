CANLI YAYIN
Geri
CHP'li Buca Belediye Başkanı Görkem Duman yolsuzluk operasyonunda gözaltında

CHP'li Buca Belediye Başkanı Görkem Duman yolsuzluk operasyonunda gözaltında

CHP'li Buca Belediyesi'ne sabah saatlerinde 6 ilde yolsuzluk operasyonu düzenlendi. Operasyon kapsamında CHP'li Belediye Başkanı Görkem Duman'la birlikte 53 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi. Soruşturma kapsamında 62'den fazla şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken belediye imkanlarıyla suç örgütü kurulduğu, müteahhitler ile belediye yöneticileri arasında rüşvet alışverişi yapıldığı ifade ediliyor. İmar süreçlerinde usulsüzlükler ve belediye araçlarının kişisel harcamalarda kullanıldığı tespit edildi.

Takvim Kaynak Tercihleri
Samet Baş
Samet Baş Takvim.com.tr Haber

Bunlar da Var

Kocaeli'de iki aile arasında silahlı sopalı kavga!
Kocaeli'de iki aile arasında silahlı sopalı kavga!
Anıtkabir’de çelenk krizi: Özgür Özel ile asker arasında gerginlik
Anıtkabir’de çelenk krizi: Özgür Özel ile asker arasında gerginlik
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplanıyor: İşte masadaki kritik konular
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplanıyor: İşte masadaki kritik konular
Aydın'da pazar yerinde vahşet: Saldırıya uğrayan 2 kişi öldü
Aydın'da pazar yerinde vahşet: Saldırıya uğrayan 2 kişi öldü

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle