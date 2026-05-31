Parktaki gerilim sokaklara taştı: Polis ekipleri kavgaya karışanları böyle dağıttı

Giriş Tarihi: 31 Mayıs 2026 19:44

Kahramanmaraş'ta Parkta Tekme Tokatlı Kavga: Polis Müdahale Etti!

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde gece saatlerinde hareketli dakikalar yaşandı. Yürükselim Mahallesi'nde bulunan Aşık Mahsuni Şerif Parkı'nda dinlenen vatandaşlar, iki grup arasında başlayan sert bir tartışmaya şahit oldu. Henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan tartışma, tarafların öfkesine yenik düşmesiyle kısa sürede tekme ve tokatların havada uçuştuğu amansız bir kavgaya dönüştü.

Polis Ekipleri Hızır Gibi Yetişti

Parktaki kavganın büyümesi ve çevreye rahatsızlık vermesi üzerine vatandaşlar durumu hemen emniyet güçlerine bildirdi. İhbarın ardından kısa sürede olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Adrese ulaşan ekipler, birbirine acımasızca saldıran şahısların arasına girerek kavgayı büyümeden sonlandırdı. Tarafları kontrol altına alan polis, şahısları birbirlerinden uzaklaştırarak bölgedeki tansiyonu düşürdü.

Parkta Alkol Denetimi Yapıldı

Olayın yatıştırılmasının ardından emniyet güçleri park genelinde huzur ve emniyeti sağlamak adına geniş çaplı bir denetim gerçekleştirdi. Yapılan kontrollerde park içerisinde alkol kullandığı ve çevreye rahatsızlık verdiği tespit edilen kişiler tek tek belirlenerek park alanından uzaklaştırıldı. Kavgaya karışan ve huzuru bozan şahıslar hakkında emniyet müdürlüğünce adli işlem başlatıldı.