İspanya'nın başkenti Madrid'de büyük patlama! İşte ilk görüntüler...

Gelen son dakika haberine göre, İspanya'nın başkenti Madrid'de bir binada şiddetli patlama meydana geldi. Patlama sonrası bir binanın üst katı havaya uçtu. Patlamanın ardından bölgeden ilk görüntüler geldi...

Son dakika haberi...

İspanya'nın başkenti Madrid'de bir binada şiddetli patlama meydana geldi. Patlama gaz sıkışmasından kaynaklanırken, ölü ve yaralıların olduğu belirtildi. İşte Madrid'deki patlamanın yaşandığı bölgeden ilk görüntüler...

BİNANIN ÜST KATI HAVA UÇTU!

Madrid'de bir binada meydana gelen patlamada en üst 3 kat kullanılmaz hale geldi. Sokağa dökülen moloz yığınları araçların zarar görmesine neden oldu.

Binadan çıkan siyah dumanlar gökyüzünü kapladı. Patlamanın meydana geldiği binanın bir bakımevinin yanında olduğu, bakımevinde kalanların tahliye edildiği belirtildi.