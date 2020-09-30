Maçlar seyircili oynanacak mı? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, "Maçlar seyircili oynanacak mı?" sorusunun da yanıtını verdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından önemli açıklamalarda bulundu.

Bakan Koca, "Maçlar seyircili oynanacak mı?" sorusunun da yanıtını verdi.

"Şu an için salgının bu döneminde bu konu gündem olmadı. Önümüzdeki hafta salgının seyrine göre localardan başlamak üzere gündeme alabiliriz." ifadelerine yer verdi.