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Azerbaycan ordusu Ermeni birliklerini dağıtmaya devam ediyor! 2 tank yok oldu

Azerbaycan ordusu Ermeni birliklerini dağıtmaya devam ediyor! 2 tank yok oldu
30.09.2020 22:52

Azerbaycan, cephe hattında bu akşam devam eden çatışmalarda Ermenistan ordusuna ait 8 roketatarı imha etti. Azerbaycan Savunma Bakanlığı saldırılarla ilgili görüntüleri paylaştı. İşte hedeflerin tam 12'den vurulduğu o anlar...


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