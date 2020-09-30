Azerbaycan ordusu Ermeni birliklerini dağıtmaya devam ediyor! 2 tank yok oldu

Azerbaycan, cephe hattında bu akşam devam eden çatışmalarda Ermenistan ordusuna ait 8 roketatarı imha etti. Azerbaycan Savunma Bakanlığı saldırılarla ilgili görüntüleri paylaştı. İşte hedeflerin tam 12'den vurulduğu o anlar...
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