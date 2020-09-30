Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yeni tablo ile 30 Eylül Türkiye'nin koronavirüs verilerini paylaştı!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 30 Eylül Çarşamba gününe ait Türkiye'nin günlük yeni vaka sayılarını paylaştı. Bakan Koca, turkuaz renkteki tabloda yapılan değişikliği canlı yayında anlattı. Türkiye'de son 24 saatte yapılan 112 bin test içerisinde 1.391 yeni vaka tespit edildi 1.245 kişinin ise iyileşerek sağlığına kavuştu. Öte yandan bugün 65 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölenlerin sayısı toplam 8.195'e yükseldi. Bakan Koca önümüzdeki 3-4 hafta içerisinde ise günlük test sayısının ise 200 bin sevilerine çıkacağını ifade etti.