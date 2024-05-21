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Haberler Haber Videoları Giriş Tarihi: 21 Mayıs 2024, 13:57 Güncelleme Tarihi: 21 Mayıs 2024, 13:57

Lise müdürüyle oğlunun otobüste vahşice darp ettiği adamdan acı haber geldi!

Türkiye, geçtiğimiz yıl Mersin'de yaşanan şiddet olayı ile sarsılmıştı. Kalp pili takan, böbrek yetmezliği çeken felçli Ramazan Polat ile eşi Hamdiye Polat (71) otobüste çıkan 'yer verme' tartışmasında hayatlarının kabusunu yaşamıştı. Okul müdürü ve oğlu tarafından darp edilen çiftten acı haber geldi. Yaşlı çiftten Ramazan Polat, hayatını kaybetti.

15 Aralık 2023'te Mersin Şehir Hastanesine giden otobüste, Tarsus ilçesinde bir lisenin müdürü olduğu öğrenilen İsmet T. ile oğlu A.O.T. (17), kalp pili takılı olan, felçli olduğu için vücudunun sağ kısmını tam olarak kullanamayan ve böbrek yetmezliği çeken Ramazan Polat (77) ve eşi Hamdiye Polat ile (71) tartışmış, bu sırada önce A.O.T., ardından da babası yaşlı çifte saldırmıştı.

ACI HABER BUGÜN GELDİ
Güvenlik kamerasına yansıyan olayda mağdur olan 77 yaşındaki Ramazan Polat'tan bugün (21 Mayıs salı) acı haber geldi.

ÖNCE OTOPSİ İŞLEMİ YAPILACAK
Yaklaşık 2 haftadır Mersin Üniversitesi Hastanesi'nde yoğun bakımda olan Polat, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Otopsi işlemlerinin ardından kesin ölüm nedeni belirlenecek olan Polat'ın daha sonra cenazesinin defin edileceği belirtildi.

Ramazan Polat (77) ve eşi Hamdiye Polat.

Otobüsün güvenlik kamerasına saniye saniye yansıyan olayın ardından 17 Ocak 2024 tarihinde okul müdürü İsmet T. tutuklanırken, 28 Şubat 2024 tarihinde darpla ilgili görüntülerin ortaya çıkmasının ardından müdürün oğlu A.O.T. tekrar gözaltına alınmış ve emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğü de olayla ilgili Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bilgi verilmesini müteakip adı geçen okul müdürünün 17 Ocak itibarıyla açığa alındığını ve idari tahkikat başlattırıldığını bildirmişti.

BABA 3 YIL 1 AY 15 GÜN CEZA ALMIŞTI
Daha sonra görülen davanın duruşmasında tutuklu sanıklardan okul müdürü İsmet T., 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılırken, tutuklulukta geçirmiş olduğu süre nazara alınarak tahliyesine karar verilmişti. Oğlu A.O.T. için ise 2. Çocuk Mahkemesinde açılan dava devam ediyor.

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