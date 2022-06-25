LGBT'li sapkınlardan İstanbul'da yeni provokasyon girişimi! Valiliğe 'müddet' hadsizliği...

Cinsiyetsizlik dayatması yapan ve aile yapısını hedef alan sapkınların bir araya geldiği LGBT oluşumları yeni bir provokasyonun fitilini ateşlemeye çalışıyor. LGBT Hareketi de “onur yürüyüşü” olarak tanımlanan programın Taksim Meydanı’nda yapılacağını duyurdu. İstanbul Valiliği LGBT'lilerin Maltepe Miting Alanın'nda gerçekleştirimek istediği provokasyona izin vermedi. LGBT'liler ise “onur yürüyüşü” olarak tanımlanan provokasyon dolu programın Taksim Meydanı’nda yapılacağını duyurdu. Açıklamada “Valiliğe tanıdığımız müddet doldu!” denildi. LGBT sapkınlarının açıklamasına aralarında Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA), Genç İnsani Yardım Vakfı (İHH), ÖNDER İmam Hatipliler Derneği Genç, Genç Öncüler, İUDER İstanbul Üniversitesi İÜ Mezunları Mensupları Derneği ve Genç Hareket’in de bulunduğu sivil toplum örgütlerinden tepki geldi.